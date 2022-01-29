Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da parçalanmış lahit bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi eser olduğu düşünülen üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan lahit, parçalanmış halde yol kenarında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan tarihi kent İznik’te bir alanda parçalanarak yolun kenarına atılmış tarihi eserler bulundu.
Yoldan geçen vatandaşlar durumu emniyete bildirdi. Uzmanlara göre lahit olduğu değerlendirilen tarihi eserin çevresinde incelemede bulunan polisler alana emniyet şeridi çekti.
Roma yazıları ve sütunlar ile çevrili lahitin üzerinde çeşitli izler bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa Roma Dönemi Tarihi Eser UNESCO
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