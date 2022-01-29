Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde 5 tabanca, 4 tabanca çerçevesi, 21 mermi ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Silah Kaçakçılığı Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:33
- 16:47
- 16:26
- 16:50
- 16:16
Sıradaki Haber
Tunceli’de baraj gölü dondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz