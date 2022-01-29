Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de baraj gölü dondu
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de etkisini gösteren soğuk hava Uzunçayır Baraj Gölü’nün büyük bölümünün donmasına neden oldu.
Kentte hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Kent merkezinde gece sıcaklıklar eksi 10 dereceleri görürken ilçelerde eksi 20 derecelere kadar düşüyor.
Havaların soğuması, Mazgirt Köprüsü’nden kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nün bir bölümünün donmasını neden oldu.
Baraj gölünün donan bölümünün üzerinde kalın buz tabakalarının yanı sıra kar birikintileri oluştu.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Tunceli
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