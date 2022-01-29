Kentte hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kent merkezinde gece sıcaklıklar eksi 10 dereceleri görürken ilçelerde eksi 20 derecelere kadar düşüyor.

Havaların soğuması, Mazgirt Köprüsü’nden kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nün bir bölümünün donmasını neden oldu.

Baraj gölünün donan bölümünün üzerinde kalın buz tabakalarının yanı sıra kar birikintileri oluştu.