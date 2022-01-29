Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşlık numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgisi ve e-Okul sistemindeki bilgileri ele geçiren şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale'de 18 Ocak’ta eş zamanlı düzenlenen "veri avı" operasyonunda, aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da olduğu 12 kişi yakalandı.

Karantinadan sonra tutuklandılar

Öte yandan daha önce serbest bırakılan ve aralarında koronavirüs testi pozitif olan çocuk yaştaki Ş.A.A., ve Y.T., karantina sürelerinin bitmesinin ardından tekrar ifadeye çağrılarak gözaltına alındı.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.