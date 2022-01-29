Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kesinleşmiş hapis 15 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan 29 yaşındaki E.T'yi yakalamak için operasyon düzenledi.
Esenyurt Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda E.T., gizlendiği banyoda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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