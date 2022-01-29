Kaza, Zafer Güler idaresindeki hafif ticari aracın, Eskişehir-Kütahya kara yolu Sazova Kavşağı'nda Hasan Aslan'ın kullandığı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Zafer Güler idaresindeki hafif ticari araç kavşakta bulunan işaret direğine çarptı.

Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.