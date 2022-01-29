Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobille, hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Zafer Güler idaresindeki hafif ticari aracın, Eskişehir-Kütahya kara yolu Sazova Kavşağı'nda Hasan Aslan'ın kullandığı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Zafer Güler idaresindeki hafif ticari araç kavşakta bulunan işaret direğine çarptı.
Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişiye ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri müdahale etti.
Etiketler: Ambulans Eskişehir Trafik Kazası
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