Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'a cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Selim ilçesi girişinde durdurdukları bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, cips paketlerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan sürücü M.O. ile yanındaki N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kars Uyuşturucu Narkotik
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