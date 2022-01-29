Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 3 hasta karlı yol açılarak hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Sason'da 3 hastanın hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber edildi.
Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, ilçeye bağlı Çakırpınar köyünden Halil Aslan (47), Taşyuva köyünden Hediye Çiftçi (73) ve Binekli köyünün Yumurca mezrasından Nihat Çakıcı'nın (44) rahatsızlıkları nedeniyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinden yardım istediğini söyledi.
Yolları kar yağışı nedeniyle kapalı köylere ulaşmak için İlçe Özel İdare ekiplerini seferber ettiklerini kaydeden Yıldız, ekiplerinin çalışmasıyla köy yollarının ulaşıma açıldığını belirtti.
Yolların açılmasıyla 112 Acil Servis ekiplerinin köylere ulaştığını ve hastaları Sason Devlet Hastanesine kaldırdığını aktaran Yıldız, hastanede tedavi altına alınan hastaların durumlarının iyi olduğunu aktardı.
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