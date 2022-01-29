Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Jandarma tarafından DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma İstihbarat Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı DEAŞ
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