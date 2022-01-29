Otlukkapı Mahallesi'nde ikamet eden A.Y. (27), eşi A.Y. (35) ile evde ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan A.Y, kocasını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen A.Y, ekiplerce kaldırıldığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, eşini bıçaklayan kadını gözaltına aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Zanlı A.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Pasinler Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı A.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler tarafından cezaevine götürülen A.Y'nin bir çocuğu olduğu öğrenildi.