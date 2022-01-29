İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle Adana-Kayseri kara yolu ile Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu yollarında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı helikopterden tespit edilen araç sürücüleri uygulama noktalarına iletildi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler, 260 aracı kontrol etti, 21 sürücüye 6 bin 447 lira cezai işlem uyguladı.

Coşkun ile beraberindekiler, kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollardaki kar temizleme çalışmalarını da havadan inceledi.

Yukardan görülen ihlaller, güzergahtaki ekiplere bildirildi

Olumsuz kış şartlarının devam ettiğini, havadan denetleme yaparak değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Coşkun, helikopterden denetleme yaparken görülen trafik ihlallerinin yol güzergahındaki ekiplere bildirildiğini ifade etti.

Daha sonra şoför ve sürücüler uyarıldı. Ceza kesilmesi gereken hususlar cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunmak isteyen Çoşkun, "Lütfen kış şartlarında araçlarıyla seyrederken mutlaka kar lastiği ve zincir bulundursunlar. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.