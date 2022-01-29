Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kastamonu'nun ilçelerinden Azdavay'da 14, Bozkurt'ta 1, Cide'de 4, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de altışar, Daday ve Devrekani'de ikişer, İnebolu'da 14, Küre'de 15 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop'ta ise 9 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.