Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu ve Sinop'ta ulaşıma kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 78 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kastamonu'nun ilçelerinden Azdavay'da 14, Bozkurt'ta 1, Cide'de 4, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de altışar, Daday ve Devrekani'de ikişer, İnebolu'da 14, Küre'de 15 ve Şenpazar'da 5 olmak üzere 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sinop'ta ise 9 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kastamonu Sinop Ulaşım
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