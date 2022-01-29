Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı.

İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 23, Adaklı'ya 12, Genç'e 25, Karlıova'ya 6, Kiğı'ya 2, Solhan'a 6 ve Yayladere ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplamda 79 köy yolunun ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.