Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de 79 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı.
İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 23, Adaklı'ya 12, Genç'e 25, Karlıova'ya 6, Kiğı'ya 2, Solhan'a 6 ve Yayladere ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplamda 79 köy yolunun ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
Etiketler: Bingöl Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Ulaşım
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