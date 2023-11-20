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Güncel
AA 20.11.2023 16:19

Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde, 86 yaşındaki Halil Dağdelen evinde ölü bulundu.

Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

A.Y, Üç Eylül Mahallesi Sultan Alparslan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan babası Halil Dağdelen'i ziyarete gitti.

Eve girdiğinde duman olduğunu fark eden A.Y, babasının ise kanepede hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dağdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde polis ekiplerince yapılan incelemede, sobanın yanında bulunan minderin yandığı ve evde bu sebepten dolayı duman oluştuğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre, minderin yanması sonucu oluşan dumandan zehirlendiği değerlendirilen Dağdelen'in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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