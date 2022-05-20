Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar bulundu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Yapılan aramada, 1 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu
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