Uşak Üniversitesinde 'Kalite Güvence Sistemi ve Akreditasyon' çalıştayı gerçekleşti

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ile Prof. Dr. Lütfi Özav, Genel Sekreter Doç. Dr. Sinan Gürcüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu, fakülte dekanları ile meslek yüksekokullarının müdürleri, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Son 6 yılda üniversitemiz uluslararası sahada adını duyurdu

Kalite kapsamındaki iyileştirmeler ve birimlerin program akreditasyon süreçlerinde elde ettikleri tecrübelerin paylaşıldığı toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesinin son 6 yılda yükselen başarı grafiğini anlattı.

“Üniversitemizin kalite çıtasını yükseltmek için hep birlikte özveri ile çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” diyen Rektör Savaş; “Uşak Üniversitesinin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmış olması bizim için önemli kazançlardan biridir. Kaliteli üniversite iyi akademisyen ve iyi öğrenci çekecek diye bakıyoruz. Bunun için de üniversitemizin akreditasyonlarını tamamlamaya çalıyoruz. Bu yolculuğun ilk adımını, YÖKAK'a sunduğumuz kurum iç değerlendirme raporları ve ISO kalite güvence sistemi standartları kapsamında yapılan çalışmalarla attık. Ardından üniversitemizin başarıları uluslararası kuruluşlar tarafından da tescil edildi. Dünyanın köklü üniversitelerinden Oxford, Stanford, Harvard, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Cambridge Üniversitesi’nin olduğu Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması listesinde 3 yıl üst üste yer almayı başardık. Bunun yanında başarılarımıza bir yenisini daha ekledik ve QS Avrupa 2024 sıralamasında da yerimizi aldık. Uşak Üniversitesi, Türkiye’den QS Avrupa 2024 Sıralamasına girmeyi başaran 73 üniversiteden biri olarak 43’üncü sırada yer aldı. Ayrıca üniversitemiz 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri olmayı başardı. Bu sıralamalarda daha da üst sıralara çıkmak için durmadan çalışıyoruz. Öğrencilerimize her zaman söylüyoruz: ‘Kendiniz için bir hedefiniz olsun. Ülkeniz için bir hedefiniz olsun.’ Aynı şey bizim için de akademisyenlerimiz için de üniversitemiz için de geçerli. Üniversite olarak sürekli kendimize hedefler koyuyoruz. Koyduğumuz hedefleri de gerçekleştirmek için hep birlikte el ele gönül birliği ile çalışmamız gerek.”

Uşak Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Emine Kayhan da yaptığı konuşmada çalıştay hakkında bilgi verdi.

Kalite Güvence Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Neden Gerekli?

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşegül Taş’ın yaptığı birinci oturumda “Kalite Güvence Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Sunumları” gerçekleştirildi.

İlk Olarak çevrimiçi bağlanan Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurumu (YÖKAK) Uluslararası İlişkiler Koordinatörü M. Ayşegül Kozak Çakır, üniversitelerde ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’ çalışmalarını ve nasıl ortaya çıktığını anlattı. Dünyadan da örnekler veren Kozak Çakır, kalite sürecinin kurumlara sağladığı yararları ayrıntılı olarak aktardı.

Uşak Üniversitesinin KAP sürecinde önemli destekleri olan Karadeniz Teknik Üniversitesinden Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu, Karadeniz Teknik Üniversitesinin Kurumsal Akreditasyon Programı belgesini alma sürecini dinleyicilerle paylaştı. Doğu, yaptığı sunumda kalite sürecinde yaşadıkları zorluklarla birlikte gelecek dönem için yaptıkları iyileştirmeleri de örneklere anlattı.

Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kalite Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Taş ise Uşak Üniversitesinde Kurumsal Akreditasyon Programı süreci sonrası yapılan iyileştirmeleri aktardı.

Uşak Üniversitesinin fakültelerinin akreditasyon süreçleri

Öğr. Gör. Dr. Emine Kayhan moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci otumda ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Program Akreditasyonları”, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Çavaş “Eğitim Fakültesi Program Akreditasyonları” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Taş ise “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Program Akreditasyonları” hakkında bilgi verdi.

Çalıştay soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.