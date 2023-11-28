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Güncel
AA 28.11.2023 17:01

Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, köylerin taleplerini çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Kırşehir'de köylerin talepleri değerlendirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara başkanlığında köylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, oluşturulan komisyon tarafından kent merkezine bağlı köylerin incelemesi tamamlanarak taleplerin tespit edildiğini aktardı.

Buhara, şunları kaydetti:

"Köy içi yolların tamiri, kilit parke döşenmesi, çöp konteyner eksikliklerinin giderilmesi, köy yollarının asfaltlanması, köy konaklarının bakımı, sahipsiz başıboş köpeklerin toplatılması, camilerdeki imam eksiğinin giderilmesi gibi konuları ele alıp değerlendiriyoruz. İlçelerimize bağlı köylerin ihtiyaçlarını da tespit etmek suretiyle, o köylerden gelen talepleri ilgili kurumlarımızla birlikte imkanlar dahilinde çözüme kavuşturacağız. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ile ilgili kurum amirleri katıldı.

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