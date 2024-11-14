Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu büyütmeye devam ediyor

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu genişletmeye devam ederken geçtiğimiz ekim ayında Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gülenay Korkmaz ve Dr. Faruk Kazancı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mert Manyaslı ve Hematoloji Uzmanı Dr. Mehmet Günhan Tekin'i kadrosuna almıştı.



Bugün Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyası üzerinden yapılan paylaşımda ise 2 doktorun daha kadrosunu alarak göreve başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada yeni kadroya başlayan doktorların görevleri; Aile Hekimliği Uzmanlığı Uzman Doktor Recep Aktaş ve Uzman Doktor Hilal Kale Aktaş şeklinde belirtildi.