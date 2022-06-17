Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan "Sıfır Atık Market" için açılış töreni düzenlendi.

Marketin açılış kurdelesi Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve belediye başkan yardımcıları tarafından kesildi.

Buradaki açılış törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yine Uşak Belediyesince yürütülen atık pil toplama kampanyası kapsamında en çok atık pil toplayan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında 2 bin 330 kilogram atık pil toplandığını söyledi.

Belediye olarak çevre dostu faaliyetlere her zaman öncelik verdiklerini aktaran Çakın, "Sağlıklı bir gelecek için hem çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Tüm kaynaklarımızı itinayla korumamız gerekiyor. Biz yıl boyunca birçok faaliyet ve projeyle özellikle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak adına çalışıyoruz. Atık yağ ve atık pil de bunların başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan "Sıfır Atık Market" içerisinde pil, plastik, metal, kağıt, pet şişe, cam, atık yağ gibi ürünlerin bırakılabileceği atık kutuları yer alıyor.

Belirlenen miktarlarda atıkları kutulara bırakanlara, yerleştirilen mekanizmalar aracılığıyla köpek maması, kalem gibi hediyeler veriliyor.