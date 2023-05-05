Üretim kapasitesini artıran meslek liseleri 1 buçuk milyon lira ciro hedefliyor

Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye çerçevesindeki üretimin kapasitesi her geçen sene artıyor.



Karabük’te bulunan meslek liseleri öğrencileri Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Metal Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Kimya ve Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümlerinde üretimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl atölyelerde yürütülen çalışmalarla 1 milyon lira ciro elde eden meslek liseleri üretim kapasitelerini artırarak bu yıl 1.5 milyon lira ciro yapmayı hedefliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, meslek liselerinde dönüşüm, değişim ve gelişimin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



“Meslek liselerimiz kara gün dostu olduğunu gösterdi”



Meslek liselerinin Covid-19 döneminde dezenfektan, maske, yüzey temizleyici üreterek kara gün dostu olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Akbaş, “Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremde de meslek liselerimiz hiç durmadılar. Özellikle çadır içi ve çadır dışı soba üretimi, uyku tulumu üretimlerimiz devam etti. Kara gün dostu olduğunu bir kere daha meslek liselerimiz göstermiş oldu” diye konuştu.



Karabük’te 10 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilmeye başlandığını aktaran Akbaş, bu öğrencilerin ekmeklerinin de Yahya Kemal Beyatli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından entegren fırında üretildiğini söyledi. Akbaş, geçen yıl döner sermayede meslek liselilerin bir milyon lira ciro elde ettiğini hatırlatarak, “2023 yılında da inşallah bu ciromuz hedefimiz 1.5 milyon olarak belirledik. İnşallah hummalı bir şekilde çalışarak bu hedefi de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.