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Ünye'de yanında bir ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Akkuş Niksar 18. Sokak'taki 3 katlı apartmanda, Fehmi Can'a ait evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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