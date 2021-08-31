Adına ‘Koç Katımı’ denen geleneği canlandıran genç yetiştiriciler sürüye dahil edecekleri koçları boyuyor, zil takıyor ve def eşliğinde maniler söylüyor.

Sürü sahibi Erdinç Kavaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte yapılan güzel etkinlikleri yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Koçları süsleyip boyadıktan sonra davul zurna eşliğinde sürüye kattıklarını vurgulayan Kavaklı: "Allah izin verirse 5 ay sonrada kuzumuzu alacağız. Zamanla kaybolan bu etkinliği inşallah sürdüreceğiz. İhtiyarlarımıza sorduk nasıl yapıldığını, onlardan bilgiler aldık, biz de yapmaya çalıştık. Önümüzdeki seneler daha iyisini yapacağız" dedi.

Sürü sahibi Mehmet Uludağ ise konar göçer yaşanan zamanlarda koçları sürüye aynı anda katarak daha sağlıklı ve verimli kuzu almanın amaçladığını söyledi.