Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, usta zanaatkarların canlı performanslarıyla sergilenmeye başlandı.

Bıçakçılıktan topaç yapımına, cilt ustasından ney ustasına, ahşap oyma sanatından kemençe yapımına kadar birbirinden değerli geleneksel el sanatları tüm ayrıntılarıyla Altınköy'de hayat buluyor.

Saraç, bıçak ve çömlek ustaları 2-14 Haziran tarihleri arasında sanatlarını icra edecek ve 16-28 Haziran tarihlerinde cilt ustası, ney ustası, ahşap oyma ve kemençe ustası ile çini ustası sanatseverlerle olacak.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçenin kültür ve sanat şehir olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, Ankaralıları Altınköy'e davet etti.