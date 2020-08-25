Eğitim masraflarını karşılamak ve ailesine yardımcı olmak için Şırnak'tan Hakkari'deki Berçelan Yaylası'na gelen üniversite 3. sınıf öğrencisi Halime İlçin, zorlu yayla yaşamına rağmen her işe koşturuyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki İlçin, hayvancılıkla uğraşan ailesiyle yaylalarda çalışırken hayali olan üniversiteyi kazanmak için de okula devam etti.

Azimle çalışan ve derslerini ihmal etmeyen İlçin, 3 yıl önce girdiği sınavda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'ne yerleşerek emeklerinin karşılığını aldı.

Üniversite hayatına devam eden İlçin, eğitim masraflarını karşılamak ve ailesine yardımcı olmak için yaz aylarında yaylalara çıkarak, hayvancılıkla uğraşan anne, baba ve ağabeylerine yardım ediyor.

Bu yıl ailesiyle Hakkari'deki Berçelan Yaylası'na gelen İlçin, burada yemek pişirmekten koyun sağmaya, peynir ve tereyağı yapımından yeğenlerinin bakımına kadar her işe koşturuyor.

Yaylada 4 ay boyunca her türlü zorluğa rağmen ailesinin yanında olmanın mutluluğunu yaşayan İlçin, boş zamanlarında da derslerini tekrar ederek gelecek eğitim yılına hazırlanıyor.

"Ailemle zaman geçirmekten mutluyum"

İlçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını bu nedenle yazın sürülerini Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına getirdiklerini söyledi.

Yaşadıkları köyde sıcak hava nedeniyle hayvancılık yapmanın zor olduğunu anlatan İlçin, "Bu sene Berçelan Yaylası'na geldik. Ben de aileme yardımcı oluyorum. Sabah erken uyanıp kahvaltı ve yemekleri hazırlıyorum, bulaşık ve çamaşırları yıkıyorum, bazen koyun sağıyorum. Burada peynir yapıyoruz. Elde ettiğimiz süt ürünlerini satarak kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.

Eğitim hayatının da devam ettiğini dile getiren İlçin, şu ifadeleri kullandı:

"Yük olmamak için yaz aylarında ailemle birlikte çalışıyorum. Tüm gün koşturmaca içindeyiz. Yaylada koşturmayan yok. Yaylada da olsa ailemle vakit geçirmekten mutluyum. Memleket hasreti de çekiyoruz ama az kaldı döneceğiz. Pandemi sürecinde ailemle daha fazla zaman geçiriyorum. Bu zaman zarfında hem evdeki işleri hem de eğitimimi aynı anda yürüttüm. Zordu ama üstesinden geldim."

'Kızımla gurur duyuyorum'

Baba Mahmut İlçin de kızının hem üniversite okuyup hem de kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Bize her konuda yardım ediyor. Kızımla gurur duyuyorum. Yayla hayatına iyi ayak uyduruyor. Her şeyin bir zahmeti var. Bu iş zordur ama bizim işimiz de bu." dedi.