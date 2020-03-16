Haber Giriş: Kaynak: AA
Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşların bir kısmı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kayseri'deki bir yurda yerleştirildi.
Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.
Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.
Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.
Etiketler: kayseri uımrecilerSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:06
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