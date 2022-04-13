Ümraniye’de hareket halinde olan otomobilin sürücüsünün rahatsızlanması sonrası kontrolden çıkan otomobil önce duraktan çıkan minibüse çarptı daha sonra da karşıdan gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı.

Otomobil önce duraktan çıkan yolcu minibüsüne daha sonra da karşı şeritten gelen cipe çarptı.

Rahatsızlanan vatandaşın şeker hastası olduğu öğrenildi. Kazada, sürücüsünün rahatsızlandığı otomobilde bulunan 1 çocuk 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza anını gören Ekrem Sezgin, “ Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü` dedi.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.