Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Batman’ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Batman’ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Gercüş istikametine giden 72 AAZ 925 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıya ilk tedavisini yaptıktan sonra Gercüş Devlet hastanesine sevk etti.
Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Osmaniye’de şehit aileleri ve gazilere onur yemeği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz