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Ümraniye'de bir gecekonduyu su bastı06 Ocak 2020 Pazartesi 16:28 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:29
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Ümraniye'deki tek katlı bir gecekonduda su baskını meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın etkisiyle, Hekimbaşı Mahallesi Köprübaşı Sokağı'ndaki tek katlı bir gecekondu ve bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Ümraniye Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, belediyeye ait vidanjörle ev ve bahçesinde biriken suyu tahliye etti.
Bu sırada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkmak istemedi.
Kaynak: AA