İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın etkisiyle, Hekimbaşı Mahallesi Köprübaşı Sokağı'ndaki tek katlı bir gecekondu ve bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Ümraniye Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belediyeye ait vidanjörle ev ve bahçesinde biriken suyu tahliye etti.

Bu sırada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkmak istemedi.

Kaynak: AA