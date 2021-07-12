Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de 9 saatlik su kesintisi uygulanacak... Ümraniye su kesintisi...
Ümraniye'de hangi mahallelerde kesinti uygulanacak? İstanbul Ümraniye'de yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Ümraniye'de su kesintisi ne zaman bitecek? Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak mahalleler...
İSKİ, Ümraniye'de uygulanacak su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.
Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.
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