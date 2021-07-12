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Dudullu depo sahasında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz'da 09.00 ila 18.00 saatleri arasında, 9 saat süre ile Ümraniye'nin Çakmak, Çamlık, Altınşehir, Tepeüstü, Mehmet Akif, Şerifali, Esenkent, Esenşehir, Necip Fazıl, Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Yukarı Dudullu ve Aşağı Dudullu mahalleleri su alamayacak.

İSKİ, Ümraniye'de uygulanacak su kesintisiyle ilgili açıklama yaptı.

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