İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçede bir mahallenin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan M.B. (33) ve A.Y. (33) işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.