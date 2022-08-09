Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'nda yapılan yarışmalara 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Polonya'dan 2, Pakistan'dan da 1 takımın katıldığı yarışmalarda, bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan toplam 98 ulusal ve uluslararası takımın İHA'ları, 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da derece almak için gökyüzünde kıyasıya yarışacak.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, yarışmanın TEKNOFEST'lere her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda güçlü adımlar atmaya devam ettiğini belirten Kacır, "Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsız olmasının adı. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin yüksek teknolojinin sadece kullanıcısı. Sadece müşterisi değil, yüksek teknolojiyi kendi imkanlarıyla geliştirebilmesinin ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesinin adı. Milli teknoloji hamlesi Türkiye'nin yüzyıllar sonra medeniyetimize dünyada yüksek teknolojide liderliği bazı alanlarda yeniden kazandırabilmesinin adı" dedi.

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayinde kritik ihtiyaçlarını kendi kabiliyetleriyle, kendi yetkinlikleriyle geliştirebildiğini bu sayede terörle mücadelede başarılar elde ettiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, İHA alanında dünyanın bir numarası"

Türkiye'nin dünyada savunma, savaş paradigmasını adeta sıfırdan yazacak, yazdıracak şekilde bir ülke olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Özellikle İHA alanında dünyanın bir numarası. İHA platformlarını bu ülkenin çocukları, bu ülkenin mühendisleri üretmeyi başardı. Ama biliyoruz ki bugünün dünyasında 100. yılını idrak ettiğimiz bu zafer tam bağımsızlık iddiasının zaferidir. Cumhuriyetimizin kuruluşu tam bağımsızlık iddiasıyla gerçekleşmiştir. Biliyoruz ki bugünün dünyasında tam bağımsızlık sadece savunma sanayinde başarılı olmakla mümkün olmayacak. Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında kritik ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla gerçekleştirebilen, geliştirebilen, üretebilen bir ülke olmadan tam bağımsızlık iddiasını yüzde yüz gerçekleştirdiğimizi asla söyleyemeyiz."

Kacır, savunma sanayindeki bu başarının sivil alanlara, enerji teknolojilerinden gıda teknolojilerine, sağlık teknolojilerinden tarım teknolojilerine teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

[Fotoğraf: AA]

Kütahya Valisi Ali Çelik de Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda yapılan yarışmalara ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST'in hayal eden, düşünen, üreten gençler için çok önemli bir platform olduğunu ifade eden Çelik, "Bugün burada teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda onu üreten bir nesil görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Hayal ve fikir dünyanızın zenginliğiyle tasarladığınız İHA'ları görmek geleceğe dair inancımızı güçlendirdi. Bizi, uzay ve havacılıkta çok başarılı yılların beklediğini şimdiden görüyor ve buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ise yarışmanın Kütahya'da yapılmasının anlamlı olduğunu vurguladı.

Yarışmalar 14 Ağustos Pazar günü sona erecek.