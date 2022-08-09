Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Eskişehir'de bir tırın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki açık otoparktan bir tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, hırsızlık olayının faillerinin S.S. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelileri Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 19:02
- 18:43
- 18:40
- 18:31
- 18:03
Sıradaki Haber
Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz