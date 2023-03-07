Podolyak, Twitter hesabından, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda Rusya'ya ait A-50 keşif uçağına yapılan İHA saldırısı ile ilgili olarak Ukrayna'yı suçlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mihail Podolyak, "Haydi tanımlamaları açıklığa kavuşturalım. Terör saldırısı, bu, Belarus topraklarından Ukrayna şehirlerine füze fırlatılmasıdır. Sabotaj, sabotaj keşif gruplarının Belarus sınırından girmesidir. Bu arada A-50 keşif uçağına yapılan saldırı, yerel partizanlarca yapılan terörle mücadele eylemidir." ifadesini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki askeri havaalanında bulunan, Rusya'ya ait A-50 keşif uçağına, insansız hava aracıyla yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalandığını açıkladı.

Belarus'taki Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda bulunan A-50 model Rus uçağına, şubat sonunda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.