Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 5 kişi tutuklandı
Ordu'da otomobilde 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Altınordu ilçesi Eskipazar mevkisinde O.D. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, sürücü ile araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Ordu
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