Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü'nü başarıyla tamamlayan şehit babası Kılınç'a diploması verildi.

Gençlere iyi örnek olmak istediğini belirten Kılınç, "Yaşadığımız bu dünyada Türk gençlerinin bir tek üniversite değil, çok daha iyi bir şekilde kendisini yetiştirip bilgi ve kültür ile dolu dolu olması gerektiğine inanmasını diliyorum. Bu milletin evlatlarını başarılı olmak zorunda ve ecdadına yaraşır bir şekilde yaşam sürmesi gerekiyor" dedi.

Kılınç, sosyal bilimler, adalet ve iktisat bölümlerinin ardından medya ve iletişim diplomasını da aldığı için mutlu olduğunu belirtti.