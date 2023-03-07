Operasyonda, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 9 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası olan Z.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.