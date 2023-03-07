Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Aranan Şahıslar Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 9 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası olan Z.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Karabük
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