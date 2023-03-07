“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş ve civarındaki 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet ve millet eliyle bölgeye yardımlar sürüyor.



Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin girişimleriyle gelirinin tamamı depremzedelere aktarılacak ’04.17’ Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi açıldı. 16 sanatçının 81 eserinin yer aldığı sergideki fotoğraflar ve resimler belirlenen ücret karşılığı satılarak Gümüşhane Üniversitesi’nin depremzedelere yardım için açtığı hesaba aktarılacak.



Gümüşhanelilerin büyük ilgi gösterdiği sergide eserlerin bir çoğu satılırken, sergi Cuma gününe kadar açık kalacak. Serginin açılışında konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Çok kıymetli öğretim görevlilerimizin ve öğretim elemanlarımızın hazırlamış olduğu ve gelirinin tamamı depremzedelere ulaştırılacak sergiyle yine elimizi yöreye uzatmaya devam ediyoruz” dedi.



Gümüşhane’nin deprem bölgesine yardım ulaştırma noktasında büyük çaba gösterdiğini dile getiren Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, “Gümüşhane olarak maddi, manevi bütün imkânlarımızı seferber etmekle birlikte deprem bölgesindeki yaraları sarmak bir nebze olsun acıları hafifletmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Bugün bu kapsamda üniversitemizin ve sayın rektörümüzün öncülüğünde güzel bir çalışmayı burada gördük. Emeği geçen tüm hocalarımıza, gönüllülerimize ve öğrencilerimize Gümüşhane Valiliğimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





Çalışmaların büyük bölümünün serginin açılışıyla birlikte satıldığını ve gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi MYO Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serkan Toksoy, “Bu serginin geliri üniversitemizin deprem için oluşturduğu hesaba aktarılacak. Hem şehrimize gelen depremzedeleri hem de afet bölgesindeki öğrenci kardeşlerimize kullanılacak. Türkiye’nin birçok şehrinden çalışma geldi. Kendi yaptığım çalışmalarla bu işe başladım daha sonra duyuldukça başka şehirlerden fotoğrafçı ve ressam arkadaşlarımız eserlerini gönderdiler ve bir karma sergi açtık. Çalışmalarımızın çoğu satıldı şimdiden. Bu da bizi mutlu etti. Uğraşımızın boşa çıkmadığını görmek mutluluk verici” diye konuştu.Çizdiği eserleriyle sergiye katılan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Elif Özge Kaya ise “Depremzedelere yardım için yapılan bu sergiye elimdeki bütün resimlerle katıldım. Biraz ani oldu elimde bu kadar vardı yoksa daha fazla da verebilirdim” dedi.