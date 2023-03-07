Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışmasının ardından belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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