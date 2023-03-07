Antakya Atatürk Parkı içerisinde üzerine ağaç ve duvar devrilen, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tarakçı'nın naaşı, memleketi Rize'ye getirildi.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinde helallik alınan şehit polis memuru Tarakçı için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin annesi İlknur ve babası Kadir Tarakçı'ya başsağlığı diledi.

Tarakçı'nın cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından kortej eşliğinde götürüldüğü İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitlik kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geçici olarak Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı'nın üzerine dün, Atatürk Parkı'nda yaya devriye görevi yürüttüğü sırada ağaç ve duvar devrildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan sahra hastanesine kaldırılan Tarakçı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava yoluyla sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.