Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de zincirleme trafik kazası
Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller ile hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Sayın Kışlası önünde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Mardin
Son Haberler
- 23:28
- 23:31
- 23:10
- 23:12
- 22:08
Sıradaki Haber
Hatay'da şehit düşen polis memuru Tarakçı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz