Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller ile hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Sayın Kışlası önünde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.