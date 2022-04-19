TUS 2022 kontenjanları açıklandı. TUS tercihleri ne zaman yapılacak?
2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklandı. TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oldu. Peki tercihler ne zaman başlayacak?
TUS kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan TUS kontenjanları
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Tercihler ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Aygün “Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1. Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz” açıklamasında bulundu.
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