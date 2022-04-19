Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu

Yüzen cami olarak adlandırılan Amirul Mukminin Camii

Yüzen cami olarak adlandırılan Amirul Mukminin Camii

TUS tercihleri başladı mı? 2022 TUS tercih tarihleri ne zaman?

Tercihler ne zaman yapılacak?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

TUS kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor.' dedi.

Sıradaki Haber

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 19 Nisan 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…