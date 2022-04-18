Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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