Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da midibüs devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, Arıca köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada biri bebek 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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