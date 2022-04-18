Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 16 uyuşturucu taciri tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Takibe alınan 16 kişi operasyonla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 291 gram uyuşturucu madde, 162 uyuşturucu hap, satışa hazır paketlerde çeşitli uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu
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