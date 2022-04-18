Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bu sene hac var mı? 2022 hac kontenjanları belli oldu...
2022 hac kontenjanları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den kaç kişinin gideceğini duyurdu. 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişi gidecek.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini duyurdu.
Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek'' dedi.
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