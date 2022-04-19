Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? 19 Nisan 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,65 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6510 liradan, euro 15,7840 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6490 liradan alınan dolar 14,6510 liradan satılıyor. 15,7820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,7840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6510 lira, euronun satış fiyatı ise 15,8300 lira olmuştu.
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