ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir tıbbi laboratuvarda çalışan Kevin Berling, kaygı bozuklukları nedeniyle, müdüründen ofiste doğum gününün kutlanmamasını istedi.

Bu talebe rağmen şirket, Ağustos 2019'da Berling'e panikatağını tetikleyecek sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partiyi hızla terk eden Berling, ertesi günkü toplantıda "iş arkadaşlarının neşesini kaçırmakla" suçlandı.

Bu süreçte panikatağı tekrar nükseden Berling, devam eden günlerde evine gönderildi ve sonrasında "iş yeri güvenliği" konusundaki endişeler nedeniyle kovuldu.

ABD mahkemesi, iş yerinin, verdiği duygusal rahatsızlık nedeniyle 300 bin dolar ve maaş kaybı nedeniyle 150 bin dolar olmak üzere, eski çalışanına 450 bin dolarlık tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Bir şirket yetkilisi, asıl mağdurun diğer çalışanlar olduğunu belirterek karara itiraz ettiklerini söyledi.