Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 05.15’te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
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