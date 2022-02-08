Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla, yerli aşı artık ülkenin tüm illerinde uygulanıyor.

Bu kapsamda Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Çankırı'da da uygulanmaya başlandığını belirtti.

Ayrıca kentteki vaka sayısının 3 haftadır çok ciddi yükselişte olduğunu belirten Ayaz, yerli aşıyı olmak için bu zamana kadar aşı olmamış tüm vatandaşların şehir hastanesine gelerek aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

İlk gün 62 kişiye TURKOVAC aşısının yapıldığını dile getiren Ayaz, "Bir kere daha tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Aşı olmayan bir nüfus var maalesef az da olsa. Lütfen olmayanlar aşılarını ivedilikle olsun. Bir de eksik dozları muhakkak tamamlayalım" dedi.