Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.