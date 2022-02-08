Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC 81 ilde uygulanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.
Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 8, 2022
Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz. pic.twitter.com/dIQURGYAlm
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